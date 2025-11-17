Na Tajlandu uhapšeni krijumčari 81 majmuna makakija i metamfetamina

Dva muškarca koja su prevozila 81 majmuna makakija u vozilu u Tajlandu uhapšena su u blizini kambodžanske granice, saopštile su lokalne vlasti koje sumnjaju na međunarodnu trgovinu divljim životinjama.

Patrola je presrela vozilo u petak popodne u provinciji Sa Kaeo, na istoku zemlje, i otkrila majmune u torbama, zajedno sa metamfetaminom. "Vlasti su uhapsile dvojicu osumnjičenih", navodi se u saopštenju. Tokom ispitivanja, dvojica muškaraca su priznala svoje učešće u prekograničnoj mreži trgovine životinjama, dovodeći makakije u Kambodžu iz Tajlanda. Tajland je glavna tranzitna tačka za trgovinu divljim životinjama. Brojni primerci ugroženih vrsta prodaju se po