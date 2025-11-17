Još danas toplo, uveče naoblačenje uz pad temperature

Još danas toplo sa temperaturom do 24 stepena, a zatim uveče jače zahlađenje. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. U Beogradu umereno oblačno, toplo i vetrovito sa najvišom temperaturom oko 21 stepen.

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana. Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se jače