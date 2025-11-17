Nemačka ubedljivo do direktnog plasmana na Mundijal, Slovačku čeka baraž

RTS pre 9 minuta
Nemačka ubedljivo do direktnog plasmana na Mundijal, Slovačku čeka baraž

Fudbaleri Nemačke pobedili su Slovačku na domaćem terenu rezultatom 6:0 u meču grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Dve ekipe su u susret ušle sa istim brojem bodova, s tim što je Nemačka imala bolju gol razliku, te bi im i remi doneo prolaz dalje. Međutim, morali su izabranici Julijana Nagelsmana da budu jako oprezni, s obzirom na to da ih je Slovačka pobedila u prvoj utakmici. Da se tako nešto neće ponoviti, bilo je jasno u uvodnom delu susreta, koji je u potpunosti pripao "pancer diviziji". Imali su Nemci mnogo veći posed lopte i broj prilika, a i gol je brzo došao. Igrao se
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Hrvatski navijači u Podgorici skandirali "ubij Srbina" i "za dom spremni"

(VIDEO) Hrvatski navijači u Podgorici skandirali "ubij Srbina" i "za dom spremni"

N1 Info pre 14 minuta
Preokret Hrvatske u Podgorici, Vukotić promašio ''zicer'' u nadoknadi, Česi spakovali ''pola tuceta'' golova Gibraltaru

Preokret Hrvatske u Podgorici, Vukotić promašio ''zicer'' u nadoknadi, Česi spakovali ''pola tuceta'' golova Gibraltaru

Sportske.net pre 4 minuta
„Ubij, Srbina“: Hrvati režirali novi skandal u Podgorici!

„Ubij, Srbina“: Hrvati režirali novi skandal u Podgorici!

Hot sport pre 14 minuta
Skandal u Podgorici: Hrvati zapevali ustaške pesme usred Crne Gore!

Skandal u Podgorici: Hrvati zapevali ustaške pesme usred Crne Gore!

Hot sport pre 14 minuta
Pojavili se snimci sramote iz Podgorice: Odjekivalo "Za dom spremni" i "Ubij Srbina"!

Pojavili se snimci sramote iz Podgorice: Odjekivalo "Za dom spremni" i "Ubij Srbina"!

Kurir pre 19 minuta
(VIDEO) Hrvatska od 0:2 do 3:2 protiv Crne Gore u Podgorici!

(VIDEO) Hrvatska od 0:2 do 3:2 protiv Crne Gore u Podgorici!

Sport klub pre 9 minuta
U Podgorici odjekivalo "Ubij Srbina": Skandalozne scene na utakmici Crna Gora - Hrvatska

U Podgorici odjekivalo "Ubij Srbina": Skandalozne scene na utakmici Crna Gora - Hrvatska

Kurir pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMundijalSlovačkaNemačkabaraž

Sport, najnovije vesti »

Zvezda uložila žalbu nakon poraza od Cedevite

Zvezda uložila žalbu nakon poraza od Cedevite

Danas pre 49 minuta
Džejk Pol zakazao meč sa još jednom bokserskom legendom: Pobedio je Majka Tajsona, a sada će na megdan nekada najboljem…

Džejk Pol zakazao meč sa još jednom bokserskom legendom: Pobedio je Majka Tajsona, a sada će na megdan nekada najboljem teškašu sveta i Olimpijskom šampionu

Danas pre 1 sat
Obradović nakon poraza Zvezde u ABA ligi: Nismo se adaptirali na sudijski kriterijum

Obradović nakon poraza Zvezde u ABA ligi: Nismo se adaptirali na sudijski kriterijum

Danas pre 2 sata
(FOTO) Novak Đoković se obratio studentima na njima važan dan

(FOTO) Novak Đoković se obratio studentima na njima važan dan

Danas pre 2 sata
Zvezda ispustila produžetke u foto finišu: Cedevita slavila u Ljubljani

Zvezda ispustila produžetke u foto finišu: Cedevita slavila u Ljubljani

Danas pre 3 sata