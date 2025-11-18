Tramp odlučio: Prioritetne vize za navijače koji dolaze na SP 2026.

Tramp odlučio: Prioritetne vize za navijače koji dolaze na SP 2026.

Administracija predsednika SAD-a Donalda Trampa najavila je danas novu inicijativu za strane državljane koji planiraju da putuju u Sjedinjene Američke Države na naredno Svetsko prvenstvo u fudbalu, a koja će im omogućiti brže zakazivanje intervjua za vize.

Program, nazvan "Fifa Pass", omogućiće navijačima koji su kupili ulaznice preko Fifa-e da dobiju prioritetne termine za vizu, dok administracija pokušava da balansira između Trampove politike strože kontrole migracija i očekivanog velikog priliva posetilaca zbog turnira. Naziv "pass" označava "prioritized appointments scheduling system", prioritetni sistem zakazivanja termina. "Ako imate kartu za Svetsko prvenstvo, možete dobiti prioritetne termine za vizu", rekao
