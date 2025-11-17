Novak Đoković sezonu završio kao četvrti na ATP listi

Novak Đoković sezonu završio kao četvrti na ATP listi

Novak Đoković završio sezonu kao četvrti na ATP listi, dok je Španac Karlos Alkaraz prvi uprkos porazu od Italijana Janika Sinera u finalu završđnog mastersa.

Objavljena je poslednja ATP lista za 2025. godinu, a Đoković zauzima četvrto mesto sa 4.830 boda. Prvoplasirani Alkaraz ima 12.050 bodova, dok je Siner iza njega sa 11.500. Na trećem mestu je Aleksander Zverev (5.160), a peti je, iza Đokovića, Kanađanin Feliks Ože - Alijasim (4.245). Najboljih deset kompletiraju redom Amerikanac Tejlor Fric (4.135), Australijanac Aleks de Minor (4.135), Italijan Lorenco Muzeti (4.040), i Amerikanci Ben Šelton (3.970) i Džek Drejper
