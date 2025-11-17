Novak Đoković sezonu završio kao četvrti na ATP listi

Novak Đoković završio sezonu kao četvrti na ATP listi, dok je Španac Karlos Alkaraz prvi uprkos porazu od Italijana Janika Sinera u finalu završđnog mastersa.

Objavljena je poslednja ATP lista za 2025. godinu, a Đoković zauzima četvrto mesto sa 4.830 boda. Prvoplasirani Alkaraz ima 12.050 bodova, dok je Siner iza njega sa 11.500. Na trećem mestu je Aleksander Zverev (5.160), a peti je, iza Đokovića, Kanađanin Feliks Ože - Alijasim (4.245). Najboljih deset kompletiraju redom Amerikanac Tejlor Fric (4.135), Australijanac Aleks de Minor (4.135), Italijan Lorenco Muzeti (4.040), i Amerikanci Ben Šelton (3.970) i Džek Drejper