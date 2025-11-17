Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste pretraganaslovnaSport17. novembar 2025.Hamad Međedović na 83. mestu ATP listeNa najnovijoj ATP listi objavljenoj danas, Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju, dok je Hamad Međedović ostvario plasman na 83. mestu. sa 718 bodova.

Na vrhu liste sezonu je završio Španac Karlos Alkaras. Đoković je sezonu zaključio sa 4.830 bodova, pošto je odlučio da ne učestvuje na završnom ATP turniru u Torinu. Time je ostao na četvrtom mestu, dok je borba za vrh donela novi poredak: Alkaras je prvi sa 12.050 bodova, 550 više od Italijana Janika Sinera, koji je zauzeo drugo mesto. Siner je prethodno izgubio od Alkarasa u finalu završnog turnira. Treću poziciju zauzima Aleksandar Zverev sa 5.160 bodova. Među