Sandžak haber pre 1 sat
Hamad Međedović na 83. mestu ATP liste

17. novembar 2025.

Na najnovijoj ATP listi objavljenoj danas, Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju, dok je Hamad Međedović ostvario plasman na 83. mestu. sa 718 bodova.

Na vrhu liste sezonu je završio Španac Karlos Alkaras. Đoković je sezonu zaključio sa 4.830 bodova, pošto je odlučio da ne učestvuje na završnom ATP turniru u Torinu. Time je ostao na četvrtom mestu, dok je borba za vrh donela novi poredak: Alkaras je prvi sa 12.050 bodova, 550 više od Italijana Janika Sinera, koji je zauzeo drugo mesto. Siner je prethodno izgubio od Alkarasa u finalu završnog turnira. Treću poziciju zauzima Aleksandar Zverev sa 5.160 bodova. Među
IndeksOnline pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Dnevnik pre 2 sata
Hot sport pre 3 sata
Telegraf pre 3 sata
RTS pre 4 sati
Sportski žurnal pre 3 sata
Danas pre 21 minuta
Danas pre 1 sat
RTS pre 45 minuta
Sportske.net pre 20 minuta
Ritam grada Kg pre 45 minuta