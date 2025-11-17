Novak blizu top 3

Đoković završava sezonu kao četvrti na ATP lisi što znači da neće igrati protiv Španca i Italijana do četvrtfinala Australijskog opena 2026, ima šansu da prestigne Zvereva posle Melburna

Pred kraj takmičarske godine stigla je odlična vest za najboljeg tenisera svih vremena. Novak Đoković će završiti sezonu na četvrtom mestu na ATP listi. Srpskom asu odavno nije bitno koji je na svetskom poretku – tačnije, čelno mesto mu nije prioritet otkad je oborio rekord Rodžera Federera po broju nedelja na vrhu. Sa 428 sedmica provedenih na tronu, Nole je najdugovečniji vladar. Međutim, u poslednjih nekoliko sezona, pozicija na ATP listi važna je samo iz jednog