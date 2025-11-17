RHMZ najavio zahlađenje: Sutra oblačno i kišovito, sneg u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije

Serbian News Media pre 1 sat
RHMZ najavio zahlađenje: Sutra oblačno i kišovito, sneg u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije

U Srbiji će sutra biti oblačno, hladnije i kišovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu Vojvodine biće suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do 10, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom povremeno.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Obilne padavine na jugu sutra i u sredu

Obilne padavine na jugu sutra i u sredu

Jugmedia pre 14 minuta
(Radarski snimci) spremite se za potop! Evo kada i gde tačno stižu obilne padavine, iz sata u sat: Nezapamćene količine kiše…

(Radarski snimci) spremite se za potop! Evo kada i gde tačno stižu obilne padavine, iz sata u sat: Nezapamćene količine kiše će se sručiti, a sneg u ovim delovima Srbije

Blic pre 4 minuta
Upozorenje RHMZ: U utorak osetno hladnije, velika količina padavina u delovima zemlje

Upozorenje RHMZ: U utorak osetno hladnije, velika količina padavina u delovima zemlje

N1 Info pre 1 sat
Od sutra osetno hladnije u Novom Sadu

Od sutra osetno hladnije u Novom Sadu

Radio 021 pre 54 minuta
Promena vremena u Srbiji: RHMZ izdao upozorenje, delovi zemlje od sutra na udaru

Promena vremena u Srbiji: RHMZ izdao upozorenje, delovi zemlje od sutra na udaru

Euronews pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju vozače na oprez zbog obilnijih padavina i hladnog vremena

Putevi Srbije upozoravaju vozače na oprez zbog obilnijih padavina i hladnog vremena

Danas pre 44 minuta
Udar fronta donosi hladan tuš za Srbiju: Čubrilo najavio zahlađenje i sneg u nižim predelima od ovog datuma

Udar fronta donosi hladan tuš za Srbiju: Čubrilo najavio zahlađenje i sneg u nižim predelima od ovog datuma

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZsrbija

Društvo, najnovije vesti »

Pčele i oprašivanje: nevidljivi radnici prirode koji drže planetu u životu

Pčele i oprašivanje: nevidljivi radnici prirode koji drže planetu u životu

Mašina pre 34 minuta
Studenti FDU u blokadi najavili novu akciju za 22. novembar u podne - "može i Štimac da dođe"

Studenti FDU u blokadi najavili novu akciju za 22. novembar u podne - "može i Štimac da dođe"

N1 Info pre 24 minuta
Dan uživo u 16.30h: Dijana Hrka poziva građane

Dan uživo u 16.30h: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 4 minuta
(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im policija oduzme autobus ispred Banovine

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im policija oduzme autobus ispred Banovine

N1 Info pre 4 minuta
AFP: Dijana Hrka majka studentskog i građanskog pokreta

AFP: Dijana Hrka majka studentskog i građanskog pokreta

N1 Info pre 34 minuta