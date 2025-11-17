RHMZ najavio zahlađenje: Sutra oblačno i kišovito, sneg u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije

U Srbiji će sutra biti oblačno, hladnije i kišovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu Vojvodine biće suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do 10, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom povremeno.