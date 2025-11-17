Od sutra osetno hladnije u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Od sutra osetno hladnije u Novom Sadu

Utorak će u Novom Sadu biti osetno hladniji.

Minimalna temperatura biće 6, a maksimalna dnevna 8 stepeni. Moguća je kiša. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. U sredu takođe sveže, suvo i promenljivo oblačno. Temperatura će se kretati od 3 do 9 stepeni. I u četvrtak promenljivo oblačno, ali malo toplije, pa će temperatura biti od 3 do 13 stepeni. Petak i subota tmurni i moguća je kiša. U petak će biti od 6 do 10 stepeni, a u subotu od 6 do 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za
