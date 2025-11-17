A kako ste se vas dvoje upoznali?

Ovo je najčešće pitanje koje Ana i ja čujemo od ljudi u Americi kad se prvi put susrećemo. Napišite i vi u komentaru ispod, možda od toga jednoga dana nastane film

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Dragi Gorane, ovo je, ako me računica ne vara, a u tome nikada nisam bio slavan, moje dvadeset i sedmo pismo. To znači da smo nas dvojica izmijenili pedeset i četiri pisma i time pokrili čitavu jednu godinu. Taj mali jubilej mogli bismo proslaviti tako da zamolimo one koji zaviruju u naša pisma