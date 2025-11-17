Zašto Srbi nose minice?

Hrvatska jesen 2025. godine: Može li zemlja i kako izaći iz najnovijeg kruga mržnje

Nije bilo pitanje hoće li, nego kada. S obzirom na sve što se u Hrvatskoj događalo zabraniteljskog ljeta 2025. godine, na sve potmulije prijetnje i škrgutanje zubima ekstremne desnice i na blage reakcije, na granici s poticanjem, aktualne vlasti, bilo je jasno da će stvar eskalirati na novu, još mračniju razinu. Silina kojom je, međutim, mržnja grunula u javnost malo koga nije zapanjila. Prvo je stotinjak maskiranih osoba spriječilo održavanje folklorne večeri na