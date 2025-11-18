Novi detalji hapšenje kriminalne grupe Njih 18 je palo, a sumnjiče se da su falsifikovali i napravili više od 300 različitih dokumenata

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa MUP SBPOK danas je na teritoriji Srbije uhapšeno 18 osoba zbog sumnje da su od decembra prošle godine do danas falsifikovali i napravili više od 300 različitih dokumenata

Kako je saopšteno iz tužilaštva, kriminalna grupa sumnjiči se da je pravila svedočanstava, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, kako na srpskom, tako i na stranim jezicima koji su overeni apostilima čime je ova organzovana kriminalna grupa pribavila protivpravnu imovinsku korist, u do sada utvrđenom iznosu od više od oko 132.000 evra. -