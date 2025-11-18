Koji kineski proizvođači električnih automobila će ostvariti plan prodaje?

Auto blog pre 41 minuta  |  Revijahak.hr / Yiche Ranking
Koji kineski proizvođači električnih automobila će ostvariti plan prodaje?
Xpeng se ističe kao ovogodišnji pobednik. Xpeng je postavio ambiciozan cilj prodaje 350.000 automobila do kraja 2025., ali je do kraja oktobra već prodao 355.209 vozila. To Xpeng čini prvim kineskim proizvođačem električnih automobila koji je ostvario svoje godišnje rezultate dva meseca pre roka, piše Revija HAK. Samo Leapmotor i Xiaomi Auto drže korak s Xpengom. Leapmotor je prodao gotovo 460.000 automobila od ciljanih 500.000, dok je Xiaomi Auto dostigao 306.000
Benchmark pre 5 sati
B92 pre 15 sati
Benchmark pre 2 dana
Nedeljnik pre 3 dana
Domino magazin pre 3 dana
Benchmark pre 3 dana
Benchmark pre 5 dana
