Koji kineski proizvođači električnih automobila će ostvariti plan prodaje?

Xpeng se ističe kao ovogodišnji pobednik. Xpeng je postavio ambiciozan cilj prodaje 350.000 automobila do kraja 2025., ali je do kraja oktobra već prodao 355.209 vozila. To Xpeng čini prvim kineskim proizvođačem električnih automobila koji je ostvario svoje godišnje rezultate dva meseca pre roka, piše Revija HAK. Samo Leapmotor i Xiaomi Auto drže korak s Xpengom. Leapmotor je prodao gotovo 460.000 automobila od ciljanih 500.000, dok je Xiaomi Auto dostigao 306.000