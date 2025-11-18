Potpuno izgoreo soliter nekadašnjeg zagrebačkog lista Vjesnik

BBC News pre 35 minuta

Soliter u Zagrebu, zgrada nekadašnjeg lista Vjesnik, potpuno je izgoreo u požaru.

Od kasnih večernjih sati 17. novembra, požar je gasilo blizu 100 vatrogasaca.

Sa solitera su padali delovi fasade i izgorelih stvari.

U požaru niko nije stradao, ali je šteta potpuna, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Iako dnevni list godinama ne postoji, Zagrepčani su soliter do danas zvali 'Kod Vjesnika'.

Poslednji broj dnevnog lista Vjesnik izašao je 20. aprila 2012, a štamparija ne radi od 2022. godine.

Soliter Vjesnika u širem centru Zagreba simbol je propasti tranzicije i privatizacije na hrvatski način, smrti štampanih medija i nesposobnosti države i privatnih suvlasnika da od potencijalne komercijalne 'zlatne koke' nešto i zarade, piše portal Index.hr.

„Država je suvlasnik nebodera, oko 60 i nešto odsto, tu su i druga pravna lica koji su suvlasnici.

„Bitno je je da nema žrtava, a šteta je velika, to se vidi golim okom.

„Videćemo koji su uzroci, a Ministarstvo za državnu imovinu, kao i drugi resori, preduzeće mere da zgrada bude obnovljena", rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković novinarima.

Požar u zgradi Vjesnika smatra se jednim od većih u istoriji Zagreba.

Iz jednog od najviših spratova, program je emitovao radio Laganini FM.

„Cele noći su goreli spratovi ispod nas, ali onda je vatra zahvatila i naše prostorije.

„Tamo nam je bila sva oprema, ne možemo da emitujemo program... Užasno je bilo gledati kako gori sve što ste stvarali godinama", rekao je predsednik uprave radija Josip Majher Večernjem listu.

Kaže i da je radio bio „jedini stanar u soliteru" ili, kako je rekao, „oaza u toj pustinji".

Zagrepčani koji žive u komšiluku žale zbog požara Vjesnikove zgrade, nazivajući ga i simbolom tog dela glavnog grada Hrvatske.

„Neka se sruši sada i izgradi novi, ali neka služi svrsi. Tužno je što je toliko spratova zvrjalo prazno", rekao je neimenovani Zagrepčanin portalu Index.hr.

„Sve nas zanima zašto je došlo do požara. Zgrada kao zgrada, žalosno je, ali možda je napokon došlo vreme da se nešto promeni i da mu daju nekakvu svrhu", rekla je ovom portalu Maja koja živi u blizini.

Vatrogasci su gašenje počeli od 15. sprat, objavili su na Fejsbuku.

„Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve spratove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno da napuste objekat i pređu na vanjsko gašenje.

„Vanjsko gašenje je bilo otežano zbog pada stakla i delova konstrukcije s viših spratova".

Ljudima koji žive u blizini zgrade, savetovano je da ako moraju da izađu napolje, obavezno nose zaštitne maske zbog velike količine štetnih čestica od dima.

