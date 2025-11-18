Gledali su svojim očima kako gori simbol Zagreba! Očevidac ispričao horor scenu: Čuo sam udar groma i video da gori sve

Požar gasi 93 vatrogasca sa 30 vozila

Zgrada Vjesnika na Slavonskoj aveniji, gde je juče malo pre ponoći izbio požar, i dalje gori jutros, delovi fasade padaju, a zagrebački vatrogasci su se celu noć borili sa požarom. Procenjuje se da će biti potreban ceo dan da se gasi. Požar gasi 93 vatrogasca sa 30 vozila. "Radio sam ovde skoro 30 godina. Neboder je iznutra veoma lep, sve je drveno. A šta će se sada desiti posle ovog požara? Dugo će ovako stajati, ali neboder je na odličnoj lokaciji, može mu