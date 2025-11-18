Gledali su svojim očima kako gori simbol Zagreba! Očevidac ispričao horor scenu: Čuo sam udar groma i video da gori sve

Alo pre 6 sati
Gledali su svojim očima kako gori simbol Zagreba! Očevidac ispričao horor scenu: Čuo sam udar groma i video da gori sve

Požar gasi 93 vatrogasca sa 30 vozila

Zgrada Vjesnika na Slavonskoj aveniji, gde je juče malo pre ponoći izbio požar, i dalje gori jutros, delovi fasade padaju, a zagrebački vatrogasci su se celu noć borili sa požarom. Procenjuje se da će biti potreban ceo dan da se gasi. Požar gasi 93 vatrogasca sa 30 vozila. "Radio sam ovde skoro 30 godina. Neboder je iznutra veoma lep, sve je drveno. A šta će se sada desiti posle ovog požara? Dugo će ovako stajati, ali neboder je na odličnoj lokaciji, može mu
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(VIDEO, FOTO) „Šteta totalna, uzrok požara nepoznat, postoje neke sumnje“: Vatra progutala zgradu Vjesnika u Zagrebu

(VIDEO, FOTO) „Šteta totalna, uzrok požara nepoznat, postoje neke sumnje“: Vatra progutala zgradu Vjesnika u Zagrebu

Danas pre 2 sata
Temperatura dostizala 1000 stepeni: Prve procene nakon katastrofalnog požara u Zagrebu, sablasne scene izgorelog nebodera

Temperatura dostizala 1000 stepeni: Prve procene nakon katastrofalnog požara u Zagrebu, sablasne scene izgorelog nebodera

Večernje novosti pre 1 sat
Simbol Zagreba nestao pred očima građana: Pogledajte šta je ostalo od čuvenog nebodera FOTO/VIDEO

Simbol Zagreba nestao pred očima građana: Pogledajte šta je ostalo od čuvenog nebodera FOTO/VIDEO

B92 pre 5 sati
U Zagrebu gori zgrada Vjesnika; Plenković: Požar pod kontrolom, šteta ogromna

U Zagrebu gori zgrada Vjesnika; Plenković: Požar pod kontrolom, šteta ogromna

RTV pre 7 sati
Potpuno izgoreo soliter nekadašnjeg zagrebačkog lista Vjesnik

Potpuno izgoreo soliter nekadašnjeg zagrebačkog lista Vjesnik

BBC News pre 6 sati
Potpuno izgoreo soliter nekadašnjeg zagrebačkog lista Vjesnik

Potpuno izgoreo soliter nekadašnjeg zagrebačkog lista Vjesnik

Danas pre 7 sati
Požar u neboderu u Zagrebu pod kontrolom: Građanima izdate preporuke zbog širenja dima, oglasio se Plenković: "Obnovićemo…

Požar u neboderu u Zagrebu pod kontrolom: Građanima izdate preporuke zbog širenja dima, oglasio se Plenković: "Obnovićemo zgradu"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zagrebpožar

Balkan, najnovije vesti »

“Evropskoj uniji ne treba još jedan Orban”

“Evropskoj uniji ne treba još jedan Orban”

Vesti online pre 7 minuta
Potez koji se teško prašta: Podgorica udara na Rusiju jer se meša u – svoja posla

Potez koji se teško prašta: Podgorica udara na Rusiju jer se meša u – svoja posla

Sputnik pre 32 minuta
"Podmetačine iz BIA da radimo o glavi Vučiću": Lazović i Šarić nazivali glupostima tvrdnje o njihovom sukobu

"Podmetačine iz BIA da radimo o glavi Vučiću": Lazović i Šarić nazivali glupostima tvrdnje o njihovom sukobu

N1 Info pre 1 sat
Slovenija usvojila Šutarov zakon: Proširena policijska ovlašćenja, omogućeni pretresi romskih naselja bez naloga

Slovenija usvojila Šutarov zakon: Proširena policijska ovlašćenja, omogućeni pretresi romskih naselja bez naloga

Kurir pre 37 minuta
Proširena ovlašćenja policije Novi zakon tretira celu romsku manjinu kao "bezbednosnu pretnju" kontroverzna odluka vlade…

Proširena ovlašćenja policije Novi zakon tretira celu romsku manjinu kao "bezbednosnu pretnju" kontroverzna odluka vlade slovenije

Dnevnik pre 57 minuta