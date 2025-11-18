Priveden sin Milomira Jaćimovića

Beta pre 3 sata

Šesnaestogodišnji sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan, priveden je popodne u Novom Sadu u stanicu Stari grad.

On je juče ponovo započeo štrajk glađu i pridružio se ocu koji ispred zgrade Pokrajainske vlade štrajkuje već deveti dan.

Milan je prva četiri dana s njim štrajkovao glađu, da bi nakon dogovora sa ocem odustao od toga..

Više studenskih i srednjoškolskih profila objavilo je vest o njegovom hapšenju, a pozvali su građane i da se okupe pred stanicom i pruže mu podršku.

Na društvenim mrežama se pojavila i fotografija na kojoj se vidi kako sedi u hodniku stanice.

Autoprevoznik Milomir Jaćimovića traži da mu budu vraćeni svi autobusi i poništene kazne koje mu je ispisala policija.

(Beta, 18.11.2025)

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta: Jaćimović 9. dan štrajkuje glađu, đaci škole u koju ide njegov…

BLOG UŽIVO Studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta: Jaćimović 9. dan štrajkuje glađu, đaci škole u koju ide njegov sin izglasali trodnevni bojkot nastave

Nova pre 5 minuta
Sin Milomira Jaćimovića pušten posle saslušanja, Hrka i dalje kod Skupštine

Sin Milomira Jaćimovića pušten posle saslušanja, Hrka i dalje kod Skupštine

NIN pre 1 sat
(BLOG) Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali"

(BLOG) Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali"

N1 Info pre 2 sata
Dijana Hrka za Nedeljnik o prekidu štrajka glađu: „Dobila sam pismo od dvoje dece i razmišljala šta pametno da uradim“

Dijana Hrka za Nedeljnik o prekidu štrajka glađu: „Dobila sam pismo od dvoje dece i razmišljala šta pametno da uradim“

Nedeljnik pre 3 sata
Akademski plenum: Policija sprovodi sistemsko nasilje nad studentima

Akademski plenum: Policija sprovodi sistemsko nasilje nad studentima

Novi magazin pre 2 sata
Jaćimović nastavio štrajk glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali" (BLOG)

Jaćimović nastavio štrajk glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali" (BLOG)

Novi magazin pre 2 sata
Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

In medija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Jesmo li čudovišta?

Jesmo li čudovišta?

Danas pre 10 minuta
Roditelji traže ostavku direktora Jovine gimnazije

Roditelji traže ostavku direktora Jovine gimnazije

Danas pre 35 minuta
Novi predsednik Advokatske komore Beograd: Država ne želi da dopusti da advokatura bude slobodna

Novi predsednik Advokatske komore Beograd: Država ne želi da dopusti da advokatura bude slobodna

Danas pre 30 minuta
INTERVJU Student Vukašin Đinović: Ono što je uradila policija u Novom Sadu čista je psihopatija, došli su da nas tuku

INTERVJU Student Vukašin Đinović: Ono što je uradila policija u Novom Sadu čista je psihopatija, došli su da nas tuku

Danas pre 30 minuta
Marta Kos o Srbiji: Ne možete da sedite na dve stolice - da gledate EU za novac, a drugu stranu za gas

Marta Kos o Srbiji: Ne možete da sedite na dve stolice - da gledate EU za novac, a drugu stranu za gas

N1 Info pre 35 minuta