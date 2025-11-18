Priveden sin Milomira Jaćimovića
Šesnaestogodišnji sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan, priveden je popodne u Novom Sadu u stanicu Stari grad.
On je juče ponovo započeo štrajk glađu i pridružio se ocu koji ispred zgrade Pokrajainske vlade štrajkuje već deveti dan.
Milan je prva četiri dana s njim štrajkovao glađu, da bi nakon dogovora sa ocem odustao od toga..
Više studenskih i srednjoškolskih profila objavilo je vest o njegovom hapšenju, a pozvali su građane i da se okupe pred stanicom i pruže mu podršku.
Na društvenim mrežama se pojavila i fotografija na kojoj se vidi kako sedi u hodniku stanice.
Autoprevoznik Milomir Jaćimovića traži da mu budu vraćeni svi autobusi i poništene kazne koje mu je ispisala policija.
