"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"

Blic pre 3 sata
"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je postupalo je u skladu sa zakonom radi očuvanja javnog reda i sigurnosti "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova večeras, ispred zgrade Vlade AP Vojvodine postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova večeras. Kako navode, nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Američki stručnjak za Balkan: Srbiju integrisati u NATO, u Donbasu primeniti rešenje poput rezolucije 1244

Američki stručnjak za Balkan: Srbiju integrisati u NATO, u Donbasu primeniti rešenje poput rezolucije 1244

Danas pre 1 sat
Evroposlanica Joveva primila nagradu Svetionik: Protesti u Srbiji su deo univerzalne borbe

Evroposlanica Joveva primila nagradu Svetionik: Protesti u Srbiji su deo univerzalne borbe

Danas pre 1 sat
MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 3 sata
"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"

"Dva lica privedena": Oglasio se MUP nakon incidenta u Novom Sadu ispred Banovine: "Gađali i vređali službena lica"

Blic pre 3 sata
Simić (PSG): Najava metroa pokazuje da je posredi politička kriza

Simić (PSG): Najava metroa pokazuje da je posredi politička kriza

Danas pre 3 sata