MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 4 sati  |  Beta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) večeras u Novom Sadu postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, „sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana“ saopštio je MUP.

U saopštenju piše da je policija,“nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, po nalogu tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja“. MUP je naveo da su pri tome „pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje“. „Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva
Blic pre 4 sati
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata
Blic pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati