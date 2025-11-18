MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) večeras u Novom Sadu postupaju isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, „sa jedinim ciljem očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana“ saopštio je MUP.

U saopštenju piše da je policija,“nakon što je utvrđeno da je autobus nepropisno parkiran, bez registarskih tablica i da iz rezervoara curi pogonsko gorivo, po nalogu tužilaštva preduzela mere njegovog uklanjanja“. MUP je naveo da su pri tome „pojedina lica ometala službena lica u vršenju dužnosti, gađala ih predmetima, vređala i oštetila vozilo službe za uklanjanje“. „Zahvaljujući profesionalnom postupanju policije, autobus je bezbedno uklonjen, a za sada su dva