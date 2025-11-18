Mrkli mrak i ogromne kolone: Prve slike lančanog sudara na Pupinovom mostu: Sudarilo se između 7 i 10 vozila

Blic pre 3 sata
Sudaru je bilo uključeno između sedam i deset vozila, a sumnja se i dva kamiona Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, uz formiranje dugih kolona vozila Na Pupinovom mostu, u Beogradu, danas u popodnevnim satima je došlo do sudara nekoliko vozila, saobraćaj je bio obustavljen, te su se stvorile kilometarske kolone.

Mrkli mrak i kolone vozila - tako je večeras izgledao Pupinov most, koji je bio potpuno blokiran. Kako je Blic pisao u ovom lančanom sudaru je učestvovalo od sedam do deset vozila, a sumnja se da među njima ima i dva kamiona. Kako Blic takođe, saznaje povređene su dve osobe. Prethodno, Tanjug je izvestio da su u sudaru povređene 4 osobe. Na Pupinovom mostu stvorile su se ogromne kolone vozila, a u pravcu ka Borči i dalje je ogromna gužva.
Danas pre 3 sata
