Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Danas pre 6 sati  |  Beta
Četiri osobe su lakše povređene u lančanom sudaru desetak vozila na Pupinovom mostu u Beogradu.

Ekipe Hitne pomoću su prevezle četiri lakše povređene osobe – dva muškarca i dve žene u Urgentni centar, rečeno je agenciji Beta u toj službi. Beogradski Blic je objavio da je u nesreći učestvovalo desetak vozila, uključujući i dva kamiona. Most je potpuno blokiran za saobraćaj u smeru ka Zemunu, piše na sajtu tog lista. Saobraćajna nesreća se dogodila oko 17.30 časova.
