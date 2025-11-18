Vozači, spremite se! Naredna dva dana sledi haos Hitno se oglasili iz "Puteva Srbije": Ove 3 stvari morate da poštujete

Blic pre 55 minuta
Vozači, spremite se! Naredna dva dana sledi haos Hitno se oglasili iz "Puteva Srbije": Ove 3 stvari morate da poštujete
Padavine će biti naročito obilne u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji Na područjima Kosova i Metohije očekuje se od 50 do 100 milimetara kiše u roku od 48 sati Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu naredna dva dana, jer se prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda tada očekuje oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom. Navode da će
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Radarski snimci) noćas U Srbiju stiže ogromna promena vremena! Pašće čak 100 litara kiše, ovi delovi već ujutru će zavejati…

(Radarski snimci) noćas U Srbiju stiže ogromna promena vremena! Pašće čak 100 litara kiše, ovi delovi već ujutru će zavejati, a evo gde će da seva

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Radar pre 15 minuta
A lex specialis

A lex specialis

Radar pre 15 minuta
Podrivanje demokratije i zbijanje oko vođe

Podrivanje demokratije i zbijanje oko vođe

Radar pre 15 minuta
U Novom Sadu sukob građana i policije: Odvoze autobus Jaćimovića

U Novom Sadu sukob građana i policije: Odvoze autobus Jaćimovića

Danas pre 20 minuta
Pešak poginuo u udesu u Pančevu, osumnjičeni vozač uhapšen

Pešak poginuo u udesu u Pančevu, osumnjičeni vozač uhapšen

Danas pre 1 sat