Generalni direktor NIS-a: Odobreni pregovori o promeni vlasništva, uskoro zahtev za novu licencu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Generalni direktor NIS-a: Odobreni pregovori o promeni vlasništva, uskoro zahtev za novu licencu
Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev danas je, obraćajući se zaposlenima, potvrdio da je dobio licencu američkog OFAC-a kojom je odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasništva u NIS-u i da se očekuje da na osnovu tih razgovora u narednim danima bude upućen zahtev OFAC-u za dobijanje nove licence za nastavak rada. Ta licenca bi omogućila NIS-u da nastavi normalno da funkcioniše dok traju razgovori o trajnom i
