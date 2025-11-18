Tjurdenjev: Odorbreni pregovori o promjeni vlasništva NIS-a

Tjurdenjev: Odorbreni pregovori o promjeni vlasništva NIS-a

BEOGRAD - Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev danas je, obraćajući se zaposlenicima, potvrdio da je dobio licencu od američkog OFAC-a, kojom je odobren početak pregovora između dioničara i drugih zainteresiranih strana o promjeni vlasništva u NIS-u, te da se očekuje da će na temelju tih razgovora, u narednim danima, OFAC-u biti upućen zahtjev za dobivanje nove licence za nastavak rada, doznaje Tanjug.

Ta licenca omogućila bi NIS-u da nastavi normalno poslovati dok se nastavljaju razgovori o trajnom i održivom rješenju. Turdenjev je potvrdio da je 14. studenog dobio licencu od američkog OFAC-a, kojom je službeno odobren početak pregovora s dioničarima i drugim zainteresiranim stranama, te da je rok za to 13. veljače. Dioničari, kako je navedeno u dokumentu, aktivno vode pregovore sa svim zainteresiranim stranama. „Želim vam reći da tvrtka čini sve što je u
