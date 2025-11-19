NIS pod sankcijama, 42. dan – nastavljaju se razgovori o sudbini kompanije

Rešenje za poslovanje Naftne industrije Srbije i dalje je neizvesno. Svakodnevne konsultacije u Vladi Srbije. Premijer i ministarska energetike navode da je snabdevanje tržišta stabilno. NIS priprema novi zahtev američkom OFAK-u, rekao je generalni direktor u internom pismu zaposlenima. Analitičari upozoravaju na teške posledice ako se ne nađe rešenje.

Četrdeset drugi dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije. Ova sedmica je ključna za zemlju i opstanak kompanije, pa u Vladi nastavljaju svakodnevne konsultacije. Zahtev SAD da Rusija u potpunosti izađe iz vlasništva nije promenjen, ali je odobreno da se do 13. februara vode pregovori o vlasničkoj strukturi. Direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obratio se juče zaposlenima u kompaniji internim pismom i naveo da akcionari "aktivno vode
Direktor NIS-a potvrdio da će uputiti zahtev za novu licencu američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine

[DUBAI AIRSHOW 2025] EDePro premijera: Nova elisa sa promenljivim korakom u potpunosti izrađena od kompozita

