Elektrodistribucija Niš – 18.11.2025

Gradski portal 018 pre 4 sati  |  redakcija GP018
Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 17.11.2025. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: u vremenu od 08:00 do 10:00: delovi ulica Puškinove, Josipa Slavenskog, Leonarda Da Vinčija, Lamartinove, Majakovskog, Trga Svetog Save, Pariske komune (bb), Vizantijskog bulevara (1,20,55,bb) i Bulevara Nemanjića (1,7,bb); u vremenu od 09:00 do 10:00: deo Gornje Vrežine; u vremenu od 09:00 do 11:00: delovi ulica Bledske, Sićevačke, Nikole Kopernika (30,32) i Bulevara Dr Zorana
Niš

