Bez struje četiri ulice: Radovi na elektro-mreži u Leskovcu

Večernje novosti pre 4 sati
Četiri ulice u Leskovcu sutra neće imati struju zbog najavljenih radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, a sa ciljem unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

foto: I.Mitić Struju, od osam do 15 časova, neće imati potrošači u ulicama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička, od broja osam do 20, kao i Obrada Lučića, od broja šest do 19. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi, a o novom terminu potrošači će biti na vreme obavešteni.
