U Leskovcu sutra bez struje četiri ulice

Jugmedia pre 4 sati  |  JuGmedia
U Leskovcu sutra bez struje četiri ulice

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u sredu, 19.11.2025. u periodu od 8 do 15 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička od br. 8 do br. 20 i Obrada Lučića od br. 6 do br. 19. „Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Bez struje će u sredu ostati ove zrenjaninske ulice

Bez struje će u sredu ostati ove zrenjaninske ulice

Zrenjaninski pre 54 minuta
Isključenja struje za sredu (19. novembar)

Isključenja struje za sredu (19. novembar)

Subotica.com pre 1 sat
U Leskovcu sutra bez struje četiri ulice

U Leskovcu sutra bez struje četiri ulice

B92 pre 1 sat
Ovaj deo teritorije Čačka u sredu i četvrtak sedam sati bez struje

Ovaj deo teritorije Čačka u sredu i četvrtak sedam sati bez struje

Morava info pre 2 sata
Bez struje četiri ulice: Radovi na elektro-mreži u Leskovcu

Bez struje četiri ulice: Radovi na elektro-mreži u Leskovcu

Večernje novosti pre 2 sata
Bez struje ostaju potrošači u par ulica

Bez struje ostaju potrošači u par ulica

RTK pre 3 sata
U sredu bez struje četiri ulice u Leskovcu

U sredu bez struje četiri ulice u Leskovcu

Stav.life pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Regioni, najnovije vesti »

Somborski glumci na užičkom festivalu podržali zahteve Dijane Hrke

Somborski glumci na užičkom festivalu podržali zahteve Dijane Hrke

Ozon press pre 4 minuta
Crni bilans na putevima od početka godine: Nedostatak sistema, kultura u saobraćaju, obrazovanje ili sve navedeno?

Crni bilans na putevima od početka godine: Nedostatak sistema, kultura u saobraćaju, obrazovanje ili sve navedeno?

Mašina pre 59 minuta
Planirana gradnja druge deonice auto-puta: četiri ponude i dug istorijat spornih projekata

Planirana gradnja druge deonice auto-puta: četiri ponude i dug istorijat spornih projekata

IndeksOnline pre 44 minuta
Pijaca u Zaječaru: Prodavci kažu da su cene niže ali je prodaja "opala"

Pijaca u Zaječaru: Prodavci kažu da su cene niže ali je prodaja "opala"

Glas Zaječara pre 1 sat
Atmosfera pred lokalne izbore u Negotinu: "Aktivisti SNS svakodnevno na terenu obilaze kuće, strah je prisutan"

Atmosfera pred lokalne izbore u Negotinu: "Aktivisti SNS svakodnevno na terenu obilaze kuće, strah je prisutan"

Glas Zaječara pre 1 sat