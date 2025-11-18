U Leskovcu sutra bez struje četiri ulice

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u sredu, 19.11.2025. u periodu od 8 do 15 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička od br. 8 do br. 20 i Obrada Lučića od br. 6 do br. 19. „Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici