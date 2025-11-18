Od 1. januara jednom valutom više se neće trgovati u srpskim menjačnicama

Kamatica pre 28 minuta  |  Kamatica
Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da se zbog ulaska Bugarske u zonu evra, bugarski lev od 1. januara sledeće godine izbriše sa liste valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Srbije..

Bugarske banke su potvrdile da će svi bankomati u zemlji od 1. januara 2026. godine isplaćivati evre, čime zvanično počinje prelazak zemlje na zajedničku evropsku valutu. Član Upravnog odbora Udruženja banaka Bugarske Nikola Bakalov izjavio je da će građani već od prvog jutra nastupajuće godine moći da podižu evre direktno sa bankomata, prenosi portal Novinite. On je podsetio javnost da građani koji poseduju velike količine bugarskih leva u gotovini mogu da ih
Alo pre 1 sat
