Japan pozvao svoje građane u Kini na oprez

Japanske vlasti pozvale su danas svoje građane u Kini na oprez zbog rastućih tenzija između dve zemlje, a posle izjave japanske premijerke Sanae Takaiči o Tajvanu, ostrvu na koje Peking tvrdi da polaže pravo. "Kada putujete, obratite posebnu pažnju na svoju okolinu, posebno na moguće prisustvo sumnjivih osoba.

Pokušajte da putujete u grupama kad god je to moguće", upozorava se u saopštenju objavljenom kasno sinoć na veb stranici japanske ambasade u Pekingu. "Izbegavajte mesta sa mnogo ljudi ili ona koja se mogu identifikovati kao mesta koja posećuju Japanci koliko god je to moguće", dodaje se u saopštenju. Portparol japanske vlade Minoru Kihara izjavio je danas da su te preporuke izdate "na osnovu sveobuhvatne procene političke situacije, uključujući bezbednosnu