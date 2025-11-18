Brnabić: Nadam se da će EU osuditi širenje mrženje protiv Srba u Hrvatskoj i Crnoj Gori

NIN pre 9 minuta  |  Tanjug
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu. "Ja se nadam da će i neko iz EU reagovati i pokazati da to nisu evropske vrednosti", kazala je Ana Brnabić za TV
Hot sport pre 34 minuta
Sputnik pre 34 minuta
Mondo pre 18 minuta
NIN pre 59 minuta
RTV pre 1 sat
IndeksOnline pre 1 sat
Hot sport pre 58 minuta
Plus online pre 28 minuta
Danas pre 14 minuta
NIN pre 9 minuta
Hot sport pre 34 minuta
Hot sport pre 14 minuta