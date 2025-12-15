Lebron stavio tačku, brukanje Baksa, Stefovo herojstvo bez nagrade!

Lebron stavio tačku, brukanje Baksa, Stefovo herojstvo bez nagrade!

Lejkersi su uspeli da izgube +20, ali se pijavio Lebron Džejms. "Kralj" je realizovao par slobodnih bacanja, pošto je prethodno promašio par, iznudio je i faul od Dilona Bruksa, tehničku i isključenje, pa je nekako gost odneo pobedu iz Arizone.

Grejson Alen je propmašio poslednju šansu za Sanse. Luka je ubacio 29 poena, Lebron 26, odlična partija Ejtona, 20 poena i 13 skokova. Kod Feniksa Buker 27 poena, sedam asistencija i šest skokova. Džerami Grant i Sšedon Šarp su razbili Voriorse. Oba beka Portlanda su postigla po 35 poena, poništili Karijevih 48, pa je pobeda ostala u Oregonu. Stef je ubaio čak 12 trojki, Držao je u igri Golden Stejt, imali su prednostali je u finišu domaćin zahvaljujući Grantovim
