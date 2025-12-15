VIDEO Haos u NBA: Nasrnuo na Lebrona i dobio isključenje, „Kralj“ pokazao zašto je jedan od najvećih ikada

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa jedva su izbegli potpuni krah, ali su na kraju uspeli da se izvuku i slave na gostovanju Finiks Sansima rezultatom 116:114, u izuzetno dramatičnom NBA meču odigranom u nedelju uveče.

Delovalo je da je pobeda već upisana, pošto su Lejkersi u poslednjoj četvrtini imali čak 20 poena prednosti, ali je usledio neverovatan pad u igri koji je Sansima otvorio vrata velikog preokreta. Spas je stigao u samom finišu – i to zahvaljujući iskustvu Lebrona Džejmsa. Na 3,9 sekundi pre kraja, Lebron je na liniji slobodnih bacanja prvo promašio pokušaj za izjednačenje, ali je potom pogodio naredna dva, nakon faula Devina Bukera na šutu za tri poena. Upravo taj