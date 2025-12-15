Lebron hteo da bije Bruksa VIDEO

B92 pre 57 minuta
Lebron hteo da bije Bruksa VIDEO

Utakmica između Los Anđeles Lejkersa i Finiks Sansa donela je neverovatnu završnicu i sukob između Lebrona Džejmsa i Dilona Bruksa.

Neretko je Bruks tokom karijere pričao kako je on taj koji može da zaustavi Džejmsa, kao i pogrdno pričao o jednom od najvećih svih vremena, a sada je došlo do kulminacije. Prva situacija dogodila se u trećoj četvrtini, kada su posle jednog auta Lebron i Dilon ušli u frku, a na kraju su sudije držale "kralja" da ne eskalira sukob. "Ovo je NBA, nema mesta za dečake", rekao je Džejms o sukobu, "Igramo ozbiljno, takmičimo se, i na kraju smo se mi smejali poslednji".
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vukčević jednocifren u pobedi „čarobnjaka“: Dončić i Lebron predvodili Lejkerse

Vukčević jednocifren u pobedi „čarobnjaka“: Dončić i Lebron predvodili Lejkerse

Dnevnik pre 52 minuta
Surovi Stef Kari nadmašio “nedostižan” rekord Majkla Džordana

Surovi Stef Kari nadmašio “nedostižan” rekord Majkla Džordana

Danas pre 52 minuta
Umalo tuča u NBA: LeBron umalo udario „najprgavijeg“ igrača lige, palo i isključenje!

Umalo tuča u NBA: LeBron umalo udario „najprgavijeg“ igrača lige, palo i isključenje!

Hot sport pre 1 sat
Dončić i Lebron jedva izdržali pritisak Sansa: Slavlje Lejkersa na gostovanju Finiksu

Dončić i Lebron jedva izdržali pritisak Sansa: Slavlje Lejkersa na gostovanju Finiksu

Euronews pre 1 sat
Kraj crne serije Vašingtona, i Vukčević na parketu

Kraj crne serije Vašingtona, i Vukčević na parketu

Nedeljnik pre 2 sata
VIDEO Haos u NBA: Nasrnuo na Lebrona i dobio isključenje, „Kralj“ pokazao zašto je jedan od najvećih ikada

VIDEO Haos u NBA: Nasrnuo na Lebrona i dobio isključenje, „Kralj“ pokazao zašto je jedan od najvećih ikada

Nova pre 2 sata
Bez starca nema udarca: Lebron doneo Lejkersima pobedu, Bruklin ispisao istoriju!

Bez starca nema udarca: Lebron doneo Lejkersima pobedu, Bruklin ispisao istoriju!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Bravo za sve tri selekcije OK Pirot! Svi pobedili! Seniori iznenadili Topličanina u Prokuplju!

Bravo za sve tri selekcije OK Pirot! Svi pobedili! Seniori iznenadili Topličanina u Prokuplju!

Plus online pre 22 minuta
Partizan dobija novog trener? Ostoja Mijailović pred novinarima

Partizan dobija novog trener? Ostoja Mijailović pred novinarima

Danas pre 57 minuta
INTERVJU – Najbolji strelac LE Petar Stanić: ’’S vremena na vreme: Jutjub i Duća Tadić"

INTERVJU – Najbolji strelac LE Petar Stanić: ’’S vremena na vreme: Jutjub i Duća Tadić"

Sportske.net pre 52 minuta
Katalonci aktivirali bombu i otkrili novi klub Dušana Vlahovića?! Barselona odustala od Srbina zbog ovog razloga, on dogovorio…

Katalonci aktivirali bombu i otkrili novi klub Dušana Vlahovića?! Barselona odustala od Srbina zbog ovog razloga, on dogovorio lične uslove sa drugim velikanom!

Kurir pre 47 minuta
Nesuđeno pojačanje zvezde piše istoriju: Izjednačio se po broju golova sa jednim od najvećih koje je fudbal ikada video!oje j…

Nesuđeno pojačanje zvezde piše istoriju: Izjednačio se po broju golova sa jednim od najvećih koje je fudbal ikada video!oje j

Hot sport pre 22 minuta