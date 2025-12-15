Lebron hteo da bije Bruksa VIDEO

Utakmica između Los Anđeles Lejkersa i Finiks Sansa donela je neverovatnu završnicu i sukob između Lebrona Džejmsa i Dilona Bruksa.

Neretko je Bruks tokom karijere pričao kako je on taj koji može da zaustavi Džejmsa, kao i pogrdno pričao o jednom od najvećih svih vremena, a sada je došlo do kulminacije. Prva situacija dogodila se u trećoj četvrtini, kada su posle jednog auta Lebron i Dilon ušli u frku, a na kraju su sudije držale "kralja" da ne eskalira sukob. "Ovo je NBA, nema mesta za dečake", rekao je Džejms o sukobu, "Igramo ozbiljno, takmičimo se, i na kraju smo se mi smejali poslednji".