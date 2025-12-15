Kraj crne serije Vašingtona, i Vukčević na parketu

Košarkaši Vašingtona pobedili su prošle noći u gostima Indijanu sa 108:89 i tako upisali svoj prvi trijumf na gostujućem terenu u NBA ligi posle gotovo dva meseca.

Vašington je prekinuo niz od četiri vezana poraza i poboljšao svoj skor u gostima na 2/11, a najzaslužniji za to bio je Marvin Begli koji je ostvario dabl-dabl učinak od 23 poena i 14 skokova. Srpski košarkaš u redovima Vašingtona, Tristan Vukčević na parketu je proveo 16 minuta i za to vreme je upisao šest poena i tri skoka. U poraženom timu najbolji je bio Benedikt Maturin sa 15 poena. Dramatična završnica u Finiksu Košarkaši Los Anđeles lejkersa su i pored