Hrvatski navijači u Podgorici skandirali "ubij Srbina" i "za dom spremni"

Navijači fudbalske reprezentacije Hrvatske sinoć su u Podgorici, za vreme utakmice protiv Crne Gore, skandirali "Ubij Srbija" i "Za dom spremni", ali su ih veoma brzo zvižducima nadjačali domaći navijači, preneli su crnogorski mediji.

Hrvatski navijači zatim su pevali: "Ko ne skače pravoslavac", nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i fer navijanje, prenose crnogorski mediji. Utakmica nema rezultatski značaj ni za jednu selekciju, jer je Hrvatska izborila plasman na Svetsko prvenstvo, a Crna Gora nema šansi da osvoji drugo mesto u grupi i ode u baraž. A post shared by ADRIA TV (@adria__tv) Crnogorski premijer Milojko Spajić oštro je osudio skandiranje grupe hrvatskih navijača. "Ovakvi