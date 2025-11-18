Pao sneg u Srbiji: Ulice se zabelele, vozačima upućen važan apel

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Pao sneg u Srbiji: Ulice se zabelele, vozačima upućen važan apel

Sneg se večeras zabeleo u pojedinim delovima Srbije.

Nakon celodnevne kiše, u večernjim satima u zapadnim krajevima Srbije došlo je do naglog zahlađenja, te je padavina prešla u susnežicu, a zatim i u sneg. U Užicu se beleži slabiji intenzitet padanja, dok su na višim područjima Zlatibora i oko Nove Varoši zabeleženi jači naleti snega, piše Rina. „Sneg pada već više od pola sata i ulice su se potpuno zabelele. Ako ovako nastavi do jutra, možemo očekivati ozbiljan snežni pokrivač“, rekao je meštanin Branko iz Nove
