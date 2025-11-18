Jaka mećava u Zlatiborskom okrugu: Kiša prešla u najavljeni sneg, u Novoj Varoši obelele gradske ulice

RINA pre 28 minuta
Jaka mećava u Zlatiborskom okrugu: Kiša prešla u najavljeni sneg, u Novoj Varoši obelele gradske ulice

Jaka mećava u Zlatiborskom okrugu: Kiša prešla u najavljeni sneg, u Novoj Varoši obelele gradske ulice Nova Varoš - Tokom večeri kiša koja je padala čitav dan u Zlatiborskom okrugu prešla je u susnežicu i sneg.

Slabijim intezitetom pada u Užicu, dok je jača vejavica zabeležena na području Zlatibora i Nove Varoši. - Pada duže od pola sata i već su obelele glavne gradske ulice. Ako ovim tempom nastavi da pada do ujutru, biće to onda ozbiljan snežni pokrivač, kaže Branko iz Nove Varoši. Vozačima koji su na putu preko Borove glave i Zlatibora tokom večeri i noći savetuje se dodatan oprez i obavezno posedovanje zimske opreme na vozilima. 18.11.2025.
