„Žao mi je, idem kući slomljenog srca“: Alkaraz razočarao Špance, ali je ovo morao da uradi

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras povukao se sa završnog turnira Dejvis kupa zbog povrede desne noge. „Veoma mi je žao što moram da objavim da neću moći da igram za Španiju u Dejvis kupu u Bolonji.

Imam problema sa tetivom desne noge i preporuka lekara je da ne igram“, objavio je Alkaraz na mreži X. Alkaras se povredio tokom završnog ATP turnira u Torinu, na kome je u nedelju u finalu izgubio od branioca titule Italijana Janika Sinera (6:7, 5:7). „Uvek sam govorio da je igranje za Španiju nešto najbolje i bio sam uzbuđen da pomognem u borbi za ‘salataru’. Idem kući slomljenog srca“, naveo je Alkaraz. On je u ponedeljak iz Torina doputovao u Bolonju, gde je