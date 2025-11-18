Alkaras potvrdio loše vesti

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaras saopštio je da zbog povrede desne noge neće igrati za reprezentaciju Španije na Završnom turniru Dejvis kupa. “Veoma mi je žao što moram da objavim da neću moći da igram za Španiju u Dejvis kupu u Bolonji.

Imam problema sa tetivom desne noge i preporuka lekara je da ne igram”, objavio je Alkaras na društvenoj mreži Iks (X). Španski mediji prenose da je Alkaras u ponedeljak doputovao u Bolonju, a potom je podvrgnut dodatnim lekarskim pregledima. Tom prilikom je utvrdjeno da španski teniser ima problema sa tetivom desne noge. “Uvek sam govorio da je igranje za Španiju nešto najbolje i zaista sam se radovao da mogu da pomognem u borbi za ‘salataru’. Idem kući slomljenog