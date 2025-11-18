VIDEO Uhapšena organizovana grupa falsifikatora – izrađivali diplome, lične karte i državna dokumenta, zaplenjeno 150.000 evra…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili su 18 osoba zbog sumnje da su bili deo organizovane kriminalne grupe koja se bavila falsifikovanjem dokumenata, zloupotrebom službenog položaja i udruživanjem radi vršenja krivičnih dela.

Uhapšeni su: S. S. (65), G. B. (54), M. D. (54), B. G. (62), Ž. R. (59), Ž. M. (30), T. L. (50), S. B. (50), O. Lj. (45), V. B. (58), L. Z. (43), V. D. (40), P. D. (77), J. S. (53), M. M. (38), S. S. (52), D. D. (59) i K. B. (38). Prema sumnjama istražitelja, grupa je od decembra 2024. godine do danas u ilegalnoj štampariji na teritoriji Novog Sada proizvela više od 300 falsifikovanih dokumenata među kojima su: Dokumenti su, kako se navodi, potom prodavani