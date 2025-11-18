VIDEO Uhapšena organizovana grupa falsifikatora – izrađivali diplome, lične karte i državna dokumenta, zaplenjeno 150.000 evra

Ozon pre 1 sat
VIDEO Uhapšena organizovana grupa falsifikatora – izrađivali diplome, lične karte i državna dokumenta, zaplenjeno 150.000 evra…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili su 18 osoba zbog sumnje da su bili deo organizovane kriminalne grupe koja se bavila falsifikovanjem dokumenata, zloupotrebom službenog položaja i udruživanjem radi vršenja krivičnih dela.

Uhapšeni su: S. S. (65), G. B. (54), M. D. (54), B. G. (62), Ž. R. (59), Ž. M. (30), T. L. (50), S. B. (50), O. Lj. (45), V. B. (58), L. Z. (43), V. D. (40), P. D. (77), J. S. (53), M. M. (38), S. S. (52), D. D. (59) i K. B. (38). Prema sumnjama istražitelja, grupa je od decembra 2024. godine do danas u ilegalnoj štampariji na teritoriji Novog Sada proizvela više od 300 falsifikovanih dokumenata među kojima su: Dokumenti su, kako se navodi, potom prodavani
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Akcija hapšenja 18 osoba zbog falsifikovanja više od 300 dokumenata

(VIDEO) Akcija hapšenja 18 osoba zbog falsifikovanja više od 300 dokumenata

N1 Info pre 1 sat
Pošto diploma: Policija uhapsila grupu osumnjičenu za falsifikovanje dokumenata

Pošto diploma: Policija uhapsila grupu osumnjičenu za falsifikovanje dokumenata

Vreme pre 47 minuta
FOTO, VIDEO: Hapšenja u Novom Sadu zbog falsifikovanja dokumenata, pretresi stanova u Kovinu, Somboru...

FOTO, VIDEO: Hapšenja u Novom Sadu zbog falsifikovanja dokumenata, pretresi stanova u Kovinu, Somboru...

Radio 021 pre 1 sat
Policija pronašla lažne diplome i veću količinu novca: Ovo je epilog velike akcije u Srbiji FOTO

Policija pronašla lažne diplome i veću količinu novca: Ovo je epilog velike akcije u Srbiji FOTO

Nova pre 1 sat
Svi detalji velike akcije hapšenja SBPOK u Srbiji: Uhvaćeno 18 pripadnika kriminalne grupe, terete se za dva dela (FOTO)

Svi detalji velike akcije hapšenja SBPOK u Srbiji: Uhvaćeno 18 pripadnika kriminalne grupe, terete se za dva dela (FOTO)

Euronews pre 1 sat
(Video) Ovako su uhapšeni falsifikatori: Mup objavio snimak akcije policije, ovo je sve pronađeno kod 18 uhapšenih

(Video) Ovako su uhapšeni falsifikatori: Mup objavio snimak akcije policije, ovo je sve pronađeno kod 18 uhapšenih

Blic pre 1 sat
Pogledajte kako su pohapšeni falsifikatori i šta je sve zaplenjeno! U ilegalnoj štampariji izradili više od 300 diploma, šteta…

Pogledajte kako su pohapšeni falsifikatori i šta je sve zaplenjeno! U ilegalnoj štampariji izradili više od 300 diploma, šteta preko 15 miliona (video, foto)

Kurir pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalNovi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovazloupotreba službenog položaja

Hronika, najnovije vesti »

Za dvostruko ubistvo u Arilju osuđen na kaznu zatvora od 18 godina

Za dvostruko ubistvo u Arilju osuđen na kaznu zatvora od 18 godina

RTV pre 2 minuta
Oglasio se MUP o policajcu koji je tukao žene u Novom Sadu

Oglasio se MUP o policajcu koji je tukao žene u Novom Sadu

Nova pre 12 minuta
18 godina zatvora za ubistvo bračnog para u Arilju: Ivanu i Predraga izrešetao na dočeku Nove godine

18 godina zatvora za ubistvo bračnog para u Arilju: Ivanu i Predraga izrešetao na dočeku Nove godine

Nova pre 17 minuta
Prodavnica kod koje je otet kombi s 2 miliona evra pod kamerama, ali ima jedan problem! Evo šta je videla radnica iz sela kod…

Prodavnica kod koje je otet kombi s 2 miliona evra pod kamerama, ali ima jedan problem! Evo šta je videla radnica iz sela kod Raške: Mesto namerno odabrali

Kurir pre 13 minuta
Šokantna presuda u Užicu: Ubica iz Arilja osuđen samo na 18 godina za ubistvo bračnog para iako mu je pretila doživotna…

Šokantna presuda u Užicu: Ubica iz Arilja osuđen samo na 18 godina za ubistvo bračnog para iako mu je pretila doživotna: Izrešetao ih u punom kafiću, iza njih ostalo dvoje dece

Blic pre 33 minuta