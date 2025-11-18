Da li je Bratina produžena ruka stranih agentura

Radar pre 16 minuta  |  Slobodan Divjak
Poželjno da se ministar eksplicitno odredi da li podržava stavove svoga gospodara, Aleksandra Vučića, o EU, u kojoj inače funkcioniše medijski pluralizam. Ovo utoliko pre, jer je poznato da je u prošlosti palio zastavu Unije

Nedavno je ministar informisanja Boris Bratina u svom javnom istupanju optužio N1 i Novu S da rade kao ispostave stranih agentura i da kao takve ne treba da postoje u etru na teritoriji Srbije. Tim povodom podsetio bih svog davnašnjeg prijatelja na audio-snimak razgovora između Stena Milera, generalnog direktora Junajted grupe i Vladimira Lučića, direktora Telekoma Srbija i bliskog saradnika Vučića. U tom razgovoru čija je autentičnost potvrđena, Lučić je istakao
