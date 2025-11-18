Drogiran na pešačkom prelazu u Pančevu vozilom usmrtio starijeg muškarca

M.R. (45) iz Beograda određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je juče oko 13 časova automobilom na pešačkom prelazu ispred suda u Pančevu udario S.J. (70), koji je od povreda preminuo.

Sumnja se da je osumnjičeni oko 12.45 časova u Ulici vojvode Radomira Putnika upravljajući putničkim vozilom marke "kia" došao do pešačkog prelaza, koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa i nije se zaustavio već je udario u S.J. (70) iz Pančeva koji je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Pešak je preminuo od zadobijenih povreda. Osumnjičeni je pri tome upravljao vozilom pod dejstvom "amfetamina". On se tereti za teško delo protiv bezbednosti