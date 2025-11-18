Drogiran na pešačkom prelazu u Pančevu vozilom usmrtio starijeg muškarca

Radio 021 pre 49 minuta  |  021.rs
Drogiran na pešačkom prelazu u Pančevu vozilom usmrtio starijeg muškarca

M.R. (45) iz Beograda određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je juče oko 13 časova automobilom na pešačkom prelazu ispred suda u Pančevu udario S.J. (70), koji je od povreda preminuo.

Sumnja se da je osumnjičeni oko 12.45 časova u Ulici vojvode Radomira Putnika upravljajući putničkim vozilom marke "kia" došao do pešačkog prelaza, koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa i nije se zaustavio već je udario u S.J. (70) iz Pančeva koji je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Pešak je preminuo od zadobijenih povreda. Osumnjičeni je pri tome upravljao vozilom pod dejstvom "amfetamina". On se tereti za teško delo protiv bezbednosti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pešak poginuo u udesu u Pančevu, osumnjičeni vozač uhapšen

Pešak poginuo u udesu u Pančevu, osumnjičeni vozač uhapšen

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KIAPančevo

Društvo, najnovije vesti »

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

N1 Info pre 29 minuta
Zašto Tramp još nije ubedio Putina da okonča rat u Ukrajini

Zašto Tramp još nije ubedio Putina da okonča rat u Ukrajini

BBC News pre 44 minuta
Porast transplantacija u Srbiji ove godine: 102 operacije izvedene, ali još 1.800 pacijenata čeka organ

Porast transplantacija u Srbiji ove godine: 102 operacije izvedene, ali još 1.800 pacijenata čeka organ

Euronews pre 44 minuta
Kometa 3I/Atlas i teorije o 'vanzemaljskom matičnom brodu'

Kometa 3I/Atlas i teorije o 'vanzemaljskom matičnom brodu'

BBC News pre 14 minuta
Šta me briga ko je na listi

Šta me briga ko je na listi

Danas pre 54 minuta