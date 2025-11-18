Pozno miholjsko leto je završeno – Nedeljko Todorović otkriva koliko će potrajati zahlađenje
RTS pre 56 minuta
Posle jučerašnja prolećna 24 stepena, hladni talas danas je temperaturu spustio na maksimalnih 12 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da će zahlađenje potrajati dva dana, a da nas nešto toplije vreme očekuje od četvrtka. Kako je naveo, prvi sneg u Beogradu ne očekuje pre decembra, ali i napomenuo da je to nezahvalno prognozirati u uslovima veoma promenljivog vremena.
Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da je hladan vazduh stigao, ali da u Srbiji neće biti toliko hladno kao u srednjoj i zapadnoj Evropi ili na Alpima gde već pada sneg. "Ovo zahlađenje potrajaće dva dana. Kiša, obilne padavine na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde bi danas i sutra mogla da padne mesečna količina padavina. Idući ka severu sve manje padavina, u Vojvodini i Beogradu samo povremena kiša. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne