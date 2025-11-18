Pozno miholjsko leto je završeno – Nedeljko Todorović otkriva koliko će potrajati zahlađenje

RTS pre 56 minuta
Pozno miholjsko leto je završeno – Nedeljko Todorović otkriva koliko će potrajati zahlađenje

Posle jučerašnja prolećna 24 stepena, hladni talas danas je temperaturu spustio na maksimalnih 12 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da će zahlađenje potrajati dva dana, a da nas nešto toplije vreme očekuje od četvrtka. Kako je naveo, prvi sneg u Beogradu ne očekuje pre decembra, ali i napomenuo da je to nezahvalno prognozirati u uslovima veoma promenljivog vremena.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da je hladan vazduh stigao, ali da u Srbiji neće biti toliko hladno kao u srednjoj i zapadnoj Evropi ili na Alpima gde već pada sneg. "Ovo zahlađenje potrajaće dva dana. Kiša, obilne padavine na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde bi danas i sutra mogla da padne mesečna količina padavina. Idući ka severu sve manje padavina, u Vojvodini i Beogradu samo povremena kiša. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UPOZORENJE ZA OBILNE PADAVINE NA JUGU SRBIJE: Očekuje se do 100 mm kiše za dva dana

UPOZORENJE ZA OBILNE PADAVINE NA JUGU SRBIJE: Očekuje se do 100 mm kiše za dva dana

Glas juga pre 31 minuta
Olujno vreme na pomolu! Mup apeluje: Vozači obratite pažnju na ova četiri saveta

Olujno vreme na pomolu! Mup apeluje: Vozači obratite pažnju na ova četiri saveta

Dnevnik pre 16 minuta
Mup izdao važno saopštenje! Stižu nagli pad temperature i obilne kiše, vozači da na ove stvari obrate pažnju!

Mup izdao važno saopštenje! Stižu nagli pad temperature i obilne kiše, vozači da na ove stvari obrate pažnju!

Alo pre 1 minut
Oglasio se MUP zbog nevremena! Prete nam obilne padavine, stiglo upozorenje na 4 stvari

Oglasio se MUP zbog nevremena! Prete nam obilne padavine, stiglo upozorenje na 4 stvari

Telegraf pre 26 minuta
RHMZ upozorio na vreme: Gde se očekuju najveće padavine?

RHMZ upozorio na vreme: Gde se očekuju najveće padavine?

Danas pre 56 minuta
VREME DANAS: Hladnije i kiša

VREME DANAS: Hladnije i kiša

Nedeljnik pre 51 minuta
I MUP se oglasio zbog nevremena! Prete nam obilne padavine, obratite pažnju na ove 4 stvari

I MUP se oglasio zbog nevremena! Prete nam obilne padavine, obratite pažnju na ove 4 stvari

Blic pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVojvodinaSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Promocija knjige „Životna priča moje Milice“

Promocija knjige „Životna priča moje Milice“

I Love Zrenjanin pre 1 minut
Radovi u Pančevačkoj ulici

Radovi u Pančevačkoj ulici

I Love Zrenjanin pre 6 minuta
Pokuševski: Prva noćna smena u Domu zdravlja Novi Sad protekla mirno

Pokuševski: Prva noćna smena u Domu zdravlja Novi Sad protekla mirno

RTV pre 21 minuta
Sremska Mitrovica: Zaplenjena marihuana, osumnjičeni u pritvoru

Sremska Mitrovica: Zaplenjena marihuana, osumnjičeni u pritvoru

RTV pre 26 minuta
Neredi u Novom Sadu: Žandarmerija čuva šlep-službu, građani prate Jaćimovićev autobus kroz grad

Neredi u Novom Sadu: Žandarmerija čuva šlep-službu, građani prate Jaćimovićev autobus kroz grad

Luftika pre 26 minuta