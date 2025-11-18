Stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni

Na jugu Srbije danas se očekuju obilnije padavine. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kiša će preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

U Srbiji danas oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije, povremeno s