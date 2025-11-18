Stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni

RTS pre 1 sat
Stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni

Na jugu Srbije danas se očekuju obilnije padavine. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kiša će preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

U Srbiji danas oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije, povremeno s
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Hladni front doneo drastičan pad temperature: Srbija danas pod kišom, stiže i sneg

Hladni front doneo drastičan pad temperature: Srbija danas pod kišom, stiže i sneg

Euronews pre 34 minuta
Danas osetno hladnije i kisovito vreme, temperatura do 12 stepeni

Danas osetno hladnije i kisovito vreme, temperatura do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Od danas kreće smrzavanje Osetno hladnije vreme, temperatura se spušta na 5 stepeni

Od danas kreće smrzavanje Osetno hladnije vreme, temperatura se spušta na 5 stepeni

Alo pre 1 sat
Danas kiša i sneg: Osetno hladnije, temperatura od 6 do 12

Danas kiša i sneg: Osetno hladnije, temperatura od 6 do 12

Telegraf pre 2 sata
U Srbiji osetno hladnije, temperature do 12 stepeni

U Srbiji osetno hladnije, temperature do 12 stepeni

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Deo grada ostaje bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži

Deo grada ostaje bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži

Zrenjaninski pre 4 minuta
Danas u Novom Sadu hladno i moguća je kiša

Danas u Novom Sadu hladno i moguća je kiša

Radio 021 pre 54 minuta
Hladni front doneo drastičan pad temperature: Srbija danas pod kišom, stiže i sneg

Hladni front doneo drastičan pad temperature: Srbija danas pod kišom, stiže i sneg

Euronews pre 34 minuta
Danas u Sremskoj Mitrovici pretežno oblačno, povremeno slaba kiša

Danas u Sremskoj Mitrovici pretežno oblačno, povremeno slaba kiša

Ozon pre 14 minuta
Stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni

Stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni

RTS pre 1 sat