U Srbiji osetno hladnije, temperature do 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas biti oblačno i osetno hladnije, sa obilnijim padavinama na jugozapadu i jugu i temperaturama od pet do 12 stepeni, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Na severu Vojvodine biće suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, posle podne u slabljenju. U Novom Sadu će biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, uz umeren, severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu do osam stepeni. Od četvrtka se očekuje toplije vreme, povremeno sa kišom, koja se u