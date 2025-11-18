U Zagrebu gori zgrada Vjesnika; Plenković: Požar pod kontrolom, šteta ogromna

ZAGREB - Veliki požar izbio je kasno sinoć u neboderu novinske kuće Vjesnik u Zagrebu koji još nije ugašen, javili su hrvatski mediji.

Požar je zahvatio više spratova, a, prema trenutnim informacijama, u trenutku izbijanja vatre u zgradi nije bilo nikoga. U celom objektu je zatvoren gas i isključena električna energija. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Uzrok požara još nije poznat. Plenković: Požar u neboderu Vjesnika pod kontrolom, obnovićemo zgradu Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Vukovaru da je veliki požar u Vjesnikovom neboderu stavljen pod kontrolu i da je u