Nikola Jokić imao šut za produžetak, ali… Šokantan poraz!

Denver Nagetsi su poraženi prvi put u sezoni na parketu svoje “Bol arene”.

Posle sedam pobeda, tim Dejvida Adelmana je izgubio, iako je još jednu fenomenalnu partiju imao srpski centar Nikola Jokić. Tim iz Kolorada izgubio je od Čikago Bulsa rezultatom 120:117, iako je u ovom duelu važio za velikog favorita. Gosti iz Ilinoisa igrali su drugo veče zaredom i to posle poraza u dva produžetka od Jute Džez, a nastupili su i bez Kobija Vajta. Ipak, vodili su gosti iz Ilinoisa tokom skoro čitave utakmice. Na kraju je možda i najbitniju trojku za