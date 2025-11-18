Jokić otkrio zašto je prestao da se raspravlja sa sudijama (video)

„Ne vičem više na arbitre i bolje se osećam na terenu, ni ne razmišljam o njima, sjajno je“

Čikago je pobedio Nagetse u Denveru uprkos tripl dablu Nikole Jokića (36 poena, 18 skokova i 13 asistencija). Već u startu je bilo problema. - Sporo smo ušli u utakmicu. Čikago je pogađao u prvoj četvrtini, drugoj, bili su stvarno dobri. Mi smo imali nalet pred kraj druge četvrtine. Ali deluje kao da su stalno bili korak ispred – rekao je Jokić. Dopustili ste više od 50 šuteva za tri poena. Kakva je bila defanzivna postavka? - Mislim da je bilo pomalo od svega.