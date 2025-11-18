Jokić otkrio zašto je prestao da se raspravlja sa sudijama (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Jokić otkrio zašto je prestao da se raspravlja sa sudijama (video)

„Ne vičem više na arbitre i bolje se osećam na terenu, ni ne razmišljam o njima, sjajno je“

Čikago je pobedio Nagetse u Denveru uprkos tripl dablu Nikole Jokića (36 poena, 18 skokova i 13 asistencija). Već u startu je bilo problema. - Sporo smo ušli u utakmicu. Čikago je pogađao u prvoj četvrtini, drugoj, bili su stvarno dobri. Mi smo imali nalet pred kraj druge četvrtine. Ali deluje kao da su stalno bili korak ispred – rekao je Jokić. Dopustili ste više od 50 šuteva za tri poena. Kakva je bila defanzivna postavka? - Mislim da je bilo pomalo od svega.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

VIDEO Pogledajte kako je Jokić promašio šut za produžetak: Spektakl u završnici, ovako je Denver izgubio

VIDEO Pogledajte kako je Jokić promašio šut za produžetak: Spektakl u završnici, ovako je Denver izgubio

Nova pre 30 minuta
Jokić promašio šut za produžetak uz novi tripl-dabl - Čikago i Vučević iznenadili Nagetse

Jokić promašio šut za produžetak uz novi tripl-dabl - Čikago i Vučević iznenadili Nagetse

RTS pre 1 sat
Jokić nastavlja da piše istoriju u NBA: Tri podatka pokazuju koliko je dominantan

Jokić nastavlja da piše istoriju u NBA: Tri podatka pokazuju koliko je dominantan

Nova pre 2 sata
Šampioni ulivaju strah po NBA, raspad bivše Dončićeve ekipe

Šampioni ulivaju strah po NBA, raspad bivše Dončićeve ekipe

Nova pre 3 sata
Maestralni Jokić došao do novog tripl-dabla – a onda promašio za produžetak

Maestralni Jokić došao do novog tripl-dabla – a onda promašio za produžetak

Sputnik pre 3 sata
Novi tripl-dabl Nikole Jokića

Novi tripl-dabl Nikole Jokića

Vesti online pre 3 sata
Solidne role Bogdanovića i Jovića

Solidne role Bogdanovića i Jovića

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoDenver

Sport, najnovije vesti »

IN MEMORIAM: Zoran Panić – Pane, legendarni golman i simbol velike generacije FK Borac

IN MEMORIAM: Zoran Panić – Pane, legendarni golman i simbol velike generacije FK Borac

Morava info pre 5 minuta
Korak ka kompletiranju sastava Partizana

Korak ka kompletiranju sastava Partizana

Sport klub pre 5 minuta
Tek će sada nastati haos! Posle žestokog saopštenja Zvezde oglasila se i ABA liga: Da li je Miler-Mekintajer postigao trojku…

Tek će sada nastati haos! Posle žestokog saopštenja Zvezde oglasila se i ABA liga: Da li je Miler-Mekintajer postigao trojku?! Čelnici takmičenja nemaju dilemu!

Kurir pre 1 minut
Hiljade navijača u Beču: Može li BiH do direktnog plasmana na SP?

Hiljade navijača u Beču: Može li BiH do direktnog plasmana na SP?

Sport klub pre 5 minuta
"Napredak" i "Šumadija" podelili bodove

"Napredak" i "Šumadija" podelili bodove

InfoKG pre 5 minuta