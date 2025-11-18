Novi tripl-dabl Nikole Jokića

Vesti online pre 1 sat
Pred utakmicu sa Čikagom, Denver nije mogao da bude siguran da će Nikola Jokić igrati zbog problema sa levom rukom, ali srpski as ne samo da je bio na parketu već je došao do novog tripl-dabla.

Košarkaši Čikaga uspeli su da prekinu Denverov niz od pet vezanih poraza i to uprkos neverovatnoj partiji Nikole Jokića koji je meč završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Srpski as je na parketu proveo 39 minuta, a ono što je bilo specifično jeste veliki broj šuta za tri. Dok je pogodio 12 od 20 puta, za tri je uspeo samo jednom iz sedam pokušaja pa je tako meč završio sa procentom šuta na 48 odsto. Shuffle mode 🔛 pic.twitter.com/3pjywADuOZ — Denver
