Dubai se oprostio od Anđušića

Srpski košarkaš Danilo Anđušić nije više igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. "Hvala ti, Danilo, na tvojoj posvećenosti, tvojoj energiji i svemu što si dao ovom timu.

Jednom deo ove porodice, uvek deo nje. Srećno na sledećem koraku", piše u objavi Dubaija na društvenoj mreži Iks (X). Anđušić je ove sezone odigrao samo dve utakmice za Dubai, po jednu u Evroligi i ABA ligi. On je u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u ABA ligi u proseku beležio 11 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Beogradski mediji su preneli da se očekuje da Anđušić potpiše za grčki Aris, a Košarkaški savez