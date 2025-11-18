Dubai se oprostio od Anđušića

Dubai se oprostio od Anđušića

Srpski košarkaš Danilo Anđušić nije više igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. "Hvala ti, Danilo, na tvojoj posvećenosti, tvojoj energiji i svemu što si dao ovom timu.

Jednom deo ove porodice, uvek deo nje. Srećno na sledećem koraku", piše u objavi Dubaija na društvenoj mreži Iks (X). Anđušić je ove sezone odigrao samo dve utakmice za Dubai, po jednu u Evroligi i ABA ligi. On je u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u ABA ligi u proseku beležio 11 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Beogradski mediji su preneli da se očekuje da Anđušić potpiše za grčki Aris, a Košarkaški savez
